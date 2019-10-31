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منوعات

ملك تايلاند يقيل 4 من مسئولى القصر بسبب السلوك العنيف والخيانة الزوجية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أقال ملك تايلاد أربعة مسئولين جدد من مسئولى القصر فى أحدث سلسلة من الإقالات شملت زوجته الملكية.

وذكر بيان رسمى عن العائلة الملكية أن الملك ماها يجارالونجكوم أقال اثنين آخرين من مسئولى القصر لارتكابهم الخيانة الزوجية و"سلوك عنيف".

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل غير أنه اكتفى بالقول إنهما كانا مكلفين بالاشراف على غرف النوم فى القصر، وتم حرمانهما من رتبهما العسكرية والاوسمة الملكية.

وفى بيان منفصل تم الكشف عن إقالة اثنين من ضباط الجيش لافتقارهم للادراك بأنهم ضباط فى القصر الملكي، ولممارستهم سلوكا لايتماشى مع المعايير السلوكية الخاصة بالمنصب.

وتأتى الإقالات الجديدة بعد أسابيع من الاضطرابات في القصر الملكى حيث قام الملك في 22 أكتوبر بحرمان زوجته من ألقابها ووضعها "لعدم ولائها" .
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