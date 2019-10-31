شاهد| تمارين سهلة وبسيطة باستخدام وزن الجسم

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بشد عضلات الجسم، سواء القدمين أو الذراعين أو الكتف، وذلك باستخدام وزن الجسم.



وأشار "أبو هاشم" خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم، الخميس، إلى أنه من الممكن أداء هذا التمرين باستخدام أبواب الغرف.



وأضاف أن الاحتياج الأكبر للمكملات الغذائية يكون لمن هم يقومون بأداء التمارين الرياضية، مشيرًا إلى أنه لا يجب الاعتماد عليها كطعام أساسي.



وأضاف أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، موضحًا أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.