Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| تمارين سهلة وبسيطة باستخدام وزن الجسم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:26 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بشد عضلات الجسم، سواء القدمين أو الذراعين أو الكتف، وذلك باستخدام وزن الجسم.

وأشار "أبو هاشم" خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم، الخميس، إلى أنه من الممكن أداء هذا التمرين باستخدام أبواب الغرف.

وأضاف أن الاحتياج الأكبر للمكملات الغذائية يكون لمن هم يقومون بأداء التمارين الرياضية، مشيرًا إلى أنه لا يجب الاعتماد عليها كطعام أساسي.

وأضاف أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، موضحًا أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تمارين رياضية باستخدام وزن الجسم

شاهد| تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

شاهد.. تمارين لتقوية عضلات الرجل لمنع الإصابة أثناء الحركة

شاهد.. تمارين لتقوية عضلات الرجل لمنع الإصابة أثناء الحركة

شاهد .. تمارين لتقوية عضلات الرجل لمنع الإصابة أثناء الحركة

بدون اي إصابات.. تمارين مختلفة لتقوية عضلات الساقين.. فيديو

ترشيحاتنا

كلمات من ذهب.. أجمل ما قاله الشعراوي عن الرزق.. فيديو

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة

مرافقة النبي في الجنة.. 9 أعمال تجعلك رفيقه في الآخرة

أنا ضد بدعة الديمقراطية.. زوج نيكول سابا يحرج ثوار لبنان لـ التخلى عن السلمية

Advertisements

شاهد.. عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بـ باكستان

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

هربت من المنزل.. فعثرت عليها الأم على موقع أفلام إباحية

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

بسبب السفر لقطر.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة

أخبار الفن .. أحمد فهمي يسب أحد متابعيه على إنستجرام .. وهاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان

هشام جمال مطلوب على جوجل.. وإسعاد يونس: مش ابني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة وزنها الزائد.. أحلام تستعرض رشاقتها في the voice .. صور

الباعة احتلوا الرصيف.. حملات إزالة في شوارع مرسى مطروح

حيوية وغير تقليدية.. 20 صورة تكشف إطلالات ميس حمدان فى عيد ميلادها