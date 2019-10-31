مش حتصدقى .. نوع من الفاكهة لتبييض الأسنان فى دقيقة واحدة

5 طرق سهلة وسريعه تخلصك من إصفرار الأسنان بسرعة لا تتوقعيها إليك ابرزها يقدمها موقع" powerofpositivity"





1. صودا الخبز وأكسيد الهيدروجين





إضافة بيروكسيد الهيدروجين إلى صودا الخبز وعامل مضاد للجراثيم قوى يساعد على إزالة المزيد من البلاك من أسنانك. تشير الدراسات السريرية إلى أن استخدام صودا الخبز بشكل صحيح عن طريق الفم يقلل من إصفرار الأسنات مقارنة باستخدام منتجات (أخرى) خالية من صودا الخبز".





2. زيت جوز الهند





العلاج بزيت جوز الهند آمن وليس له أي آثار جانبية وبالتالي، فإنه يمكن اعتبار كعلاج وقائي في المنزل للحفاظ على نظافة الفم كذلك لديه خصائص قوية مضادة للبكتيريا.





كل ما عليك فعله هو وضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك لمدة 20 ثانية تقريبًا أو ضع بضع قطرات على فرشاة الأسنان والفرشاة كالمعتاد!





3. خل التفاح





يمكن أن يساعد خل التفاح في إزالة أسنان البقع المزعجة من الأسنان ويعمل كمضاد حيوي طبيعي يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة أسناننا لغناه بحمض الأسيتيك، والإنزيمات، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والبروبيوتيك





4. مضغ الفاكهة





تناول بعض الفواكه والخضروات ببطء قد يساعد في إزالة جزيئات الطعام من أسنانك الكرفس والتفاح والجزر والفراولة، كلها خيارات طعام ممتازة.

وتعد الفراولة منال فواكه الفعالة فهى تحتوى على كمية وفيرة من فيتامين C والإنزيمات الصحية. لا يمكنك مضغ هذه الفاكهة اللذيذة فحسب بل يمكنك أيضًا هرس بعض ثمرة فراولة بالفرشاة! ينصح بالفرشاة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.