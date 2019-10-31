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منوعات

نظام للكشف المبكر عن مشكلات القراءة والكتابة والحساب في مدارس البرتغال

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:35 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا أن الحكومة ستطلق نظام الكشف المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة لتحديد وحل مشكلات معرفة القراءة والكتابة والحساب.

وقال "كوستا"، في كلمته الافتتاحية أمام البرلمان في مستهل المناقشات حول برنامج الحكومة الجديدة، "سنطلق نظام الكشف المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة لمشاكل القراءة والكتابة والحساب، وسندعم البرنامج الوطني لتعزيز النجاح المدرسي، وتحديد استراتيجية العمل المتكاملة لتعلم الرياضيات"، مؤكدا أن مشاكل الرياضيات هي واحدة من الأسباب الرئيسية وراء تسرب التلاميذ من المدرسة.
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