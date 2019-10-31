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رياضة

أهلي جدة يواجه الاتحاد في ديربي السعودية.. اليوم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
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نور عادل
يحل فريق الاتحاد السعودي ضيفًا على منافسه فريق الأهلي اليوم، الخميس، بالمباراة المقرر لها أن تقام في تمام السابعة إلا عشر دقائق، باستاد الجوهرة المشعة في إطار الأسبوع التاسع من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي الفريقان من هزيمة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، حيث هزم أهلي جدة على يد فريق الحزم بهدفين دون رد، بينما هزم الاتحاد بالنتيجة ذاتها على يد فريق ابها.

ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة من 8 مباريات بواقع الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في مثلهم.

بينما على الجانب الآخر يأتي فريق الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، بواقع الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في خمس مواجهات.
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