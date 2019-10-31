رئيس جامعة القاهرة ينصح الشباب: إياكم وأصحاب العمامات الثقافية

أجاب الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على سؤال كيف نحل مشكلة التواصل بين الأجيال؟



وكتب الدكتور "الخشت" عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ابحثوا عن اللغة المناسبة للتواصل مع الشباب، بعيدًا عن مرتدي العمامات الثقافية المتعالين على الواقع في أبراج اللغة المتقعرة والمزايدة الفكرية!".



واختتم: "لديّ ثقة ويقين بأن جيل الشباب الحالي سوف يكون أفضل منا وسوف ينهض بنفسه ووطنه بالعلم والإنتاج".