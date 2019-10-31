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تعليم

رئيس جامعة القاهرة ينصح الشباب: إياكم وأصحاب العمامات الثقافية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
د. محمد الخشت رئيس
د. محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أجاب الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على سؤال كيف نحل مشكلة التواصل بين الأجيال؟

وكتب الدكتور "الخشت" عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ابحثوا عن اللغة المناسبة للتواصل مع الشباب، بعيدًا عن مرتدي العمامات الثقافية المتعالين على الواقع في أبراج اللغة المتقعرة والمزايدة الفكرية!".

واختتم: "لديّ ثقة ويقين بأن جيل الشباب الحالي سوف يكون أفضل منا وسوف ينهض بنفسه ووطنه بالعلم والإنتاج".
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