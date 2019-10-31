Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحف السودان تُبرز مباحثات الوفد الأوروبي بالخرطوم وقسم لجنة التحقيق

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الخميس، بمباحثات وفد الاتحاد الأوروبي مع المسئولين السودانيين في (الخرطوم) كما أبرزت أداء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، برئاسة نبيل أديب، القسم أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء نعمات عبد الله.
وذكرت صحيفة (الانتباهة) أن رئيس اللجنة تعهد بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد، وأن تكون تلك المعايير ميثاق عمل اللجنة.
ونقلت صحيفة (اليوم التالي) عن أديب قوله "إن مهمة اللجنة ليست سياسية، وإنما هي مهمة شبه قضائية" معربا عن أمله في أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة.
من جهتها، أكدت صحيفة (الصيحة) أهمية المفاوضات التي يجريها في (الخرطوم) وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، برئاسة جان كريستوف بيليارد نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي) لافتة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أوضحت أن الغرض من الزيارة هو مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية ودعمها.
وأوضحت (اليوم التالي) أن الوفد الأوروبي أعلن خلال لقاء مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، أن دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحة بقيمة 200 مليون يورو، وستقوم لاحقا بتقديم دفعات بقيمة 141 مليون يورو، و100 مليون يورو، و25 مليون يورو، للمساعدات الإنسانية.
من جانبها، أوضحت صحيفة (المجهر السياسي) أن وزيرة الخارجية أكدت للوفد الأوروبي أن تحقيق أولويات الحكومة الانتقالية، المتمثلة في تحقيق السلام، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، يتطلب دعما من المجتمع الدولي، وإزالة القيود المفروضة على السودان، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب.
Advertisements

ترشيحاتنا

الباعة احتلوا الرصيف.. حملات إزالة في شوارع مرسى مطروح

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

حسين الشحات يكشف تفاصيل خلافه مع سعد سمير ورأيه بـ فايلر

مشجع الأهلي مبتور القدمين يفجر مفاجئة عن تواصل تركي آل الشيخ لعلاجه ..شاهد

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 31 - 10 - 2019.. وعيار 21 يسجل 673 جنيهاً.. فيديو

Advertisements

شاهد.. عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بـ باكستان

هربت من المنزل.. فعثرت عليها الأم على موقع أفلام إباحية

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

بسبب السفر لقطر.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

دون استئذانها.. رامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد

هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى.. والأخير يخرجها على إنستجرام

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة

سلوك عنيف وخيانة زوجية..ملك تايلاند يقيل 4 من مسئولي القصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

بعد خسارة وزنها الزائد.. أحلام تستعرض رشاقتها في the voice .. صور

الباعة احتلوا الرصيف.. حملات إزالة في شوارع مرسى مطروح