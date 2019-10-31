صحف السودان تُبرز مباحثات الوفد الأوروبي بالخرطوم وقسم لجنة التحقيق

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الخميس، بمباحثات وفد الاتحاد الأوروبي مع المسئولين السودانيين في (الخرطوم) كما أبرزت أداء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، برئاسة نبيل أديب، القسم أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء نعمات عبد الله.

وذكرت صحيفة (الانتباهة) أن رئيس اللجنة تعهد بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد، وأن تكون تلك المعايير ميثاق عمل اللجنة.

ونقلت صحيفة (اليوم التالي) عن أديب قوله "إن مهمة اللجنة ليست سياسية، وإنما هي مهمة شبه قضائية" معربا عن أمله في أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة.

من جهتها، أكدت صحيفة (الصيحة) أهمية المفاوضات التي يجريها في (الخرطوم) وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، برئاسة جان كريستوف بيليارد نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي) لافتة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أوضحت أن الغرض من الزيارة هو مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية ودعمها.

وأوضحت (اليوم التالي) أن الوفد الأوروبي أعلن خلال لقاء مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، أن دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحة بقيمة 200 مليون يورو، وستقوم لاحقا بتقديم دفعات بقيمة 141 مليون يورو، و100 مليون يورو، و25 مليون يورو، للمساعدات الإنسانية.

من جانبها، أوضحت صحيفة (المجهر السياسي) أن وزيرة الخارجية أكدت للوفد الأوروبي أن تحقيق أولويات الحكومة الانتقالية، المتمثلة في تحقيق السلام، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، يتطلب دعما من المجتمع الدولي، وإزالة القيود المفروضة على السودان، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب.

