بفستان أبيض.. رنا سماحة تُبهر متابعيها بإطلالة جديد

شاركت رنا سماحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رقيقة وجذابة وعلقت على الصورة قائلة "أغنية ((أميرة الحب)) تجربة غنائية مهمة مع فريق عمل محترف وسعيدة جداً بهذه التجربة، أما عن شركة لايف ستايلز ستوديوز قدمتني بطريقة محترفة من حيث الاختيار للأغنية والكليب الذي ظهرت به بصورة مختلفة عن كليباتي السابقة، أشكر كُل فريق العمل من لايف ستايلز ستوديوز والملحن والشاعر المصري المميز جداً محمد رفاعي، والموزع سوات ايدوغان والمخرج اللبناني عادل سرحان".



وظهرت رنا سماحة، بـ فستان أبيض أنيق كشف عن رشاقتها، ووضعت ميكب بالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الأحمر.



واعتمدت رنا سماحة على جمع جزء من شعرها بتوكة رقيقة باللون السيلفر وانسدال الجزء الآخر بطريقة جذابة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلاً "جمالك جماااال بالابيض ❤️❤️".



