المتظاهرون اللبنانيون يعودون إلى الشوارع.. وفتح الطرق بقرار أمني بعد 14 يوما من الاحتجاجات.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

"سبق": فتح الطرق بقرار أمني بعد 14 يوما من الاحتجاجات في لبنان

"الشرق الأوسط": المحتجون اللبنانيون يعودون إلى الشوارع لمواصلة الضغط

"عكاظ": نائب رئيس مجلس النواب يؤكد أن الحريري صمام الأمان المالي والاقتصادي

تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس، العديد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدرها أن المتظاهرين في لبنان أعادوا قطع طرق رئيسية في مناطق لبنانية عدة بعد أن شهد يوم الأربعاء عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يومًا من احتجاجات شعبية غير مسبوقة.وقالت "الشرق الأوسط" إن حركة السير عادت إلى طبيعتها الأربعاء بعد أن فُتحت الطرقات صباحًا، رغم تأكيد المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بكيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية.ولم تمضِ أكثر من 12 ساعة على فتح الطرق حتى تبدّل المشهد في مناطق لبنانية مختلفة حيث عاد المحتجّون إلى الشوارع مجددين تأكيدهم على أن الثورة لم تكن تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو رحيل جميع مكوّنات الطبقة السياسية.وقالت "سبق" إن السلطات الأمنية والعسكرية فى لبنان اتخذت قرارًا بإعادة فتح الطرقات بعد 14 يومًا على الاحتجاجات الشعبية في لبنان، في قرار اعتبره البعض سياسيًا – أمنيًا، وهو ما تجاوب معه معظم المتظاهرين، مع الإعلان عن الجهوزية الكاملة للعودة إلى السياسة نفسها في حال تأخر تشكيل الحكومة.وبعد وقت قصير من إصدار الجيش اللبناني بيانًا صباح أمس، يدعو فيه المتظاهرين إلى فتح الطرقات مع احترام حرية التظاهر، بدأت مجموعات من القوى الأمنية بإزالة الخيم والعوائق الإسمنتية من الطرقات المقفلة، ولا سيما الرئيسية منها التي تربط المناطق بعضها ببعض.ورغم تسجيل بعض الاعتراض من قبل مجموعات من المتظاهرين على الخطوة، داعين إلى الاستمرار في إقفال الطرقات إلى حين تحقيق جميع المطالب، كان القرار النهائي بالتجاوب مع القوى الأمنية، مع الاستمرار في الدعوة للتظاهر في الساحات، ومنح السلطة أيامًا معدودة للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية.وفتحت كل الطرق الرئيسية والفرعية والدولية تباعًا؛ حيث باتت معظمها سالكة بعد الظهر، أمام حركة المرور من عكار إلى الضنية وطرابلس وجبيل وغزير وجل الديب وزوق مصبح وعالية، وفي وسط بيروت إلى الأوتوستراد الساحلي في الناعمة والدامور والنبطية وصور، وكل طرق البقاع الأوسط والغربي من طريق المصنع حتى ضهر البيدر.وقالت "عكاظ" إن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أكد أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري هو صمّام أمان مالي ونقدي واقتصادي واجتماعي، مشيرا إلى أنه «لا يوجد خلاف في العمق اليوم حيال ما إذا كان الرئيس الحريري هو الذي يجب أن يكلف أو لا».وقال الفرزلي بعد لقائه الحريري في «بيت الوسط»: «كانت هذه الزيارة للاطلاع من دولة الرئيس على وجهة نظره حيال ما جرى والذي من الممكن أن يجري، والخلاصة هي أن الرئيس الحريري هو أحد أعمدة وحدة الوطن وأحد أعمدة الحفاظ على العيش المشترك، وأعمدة منطق الممثل الحقيقي للمكون الذي ينتسب إليه، وهو أحد مقومات المناعة للبلد في وجه التحديات الخارجية».وأضاف: «أكرر هو أحد أسباب المناعة لهذه التحديات الخارجية، لذلك أنا أعتقد أنه لا يوجد خلاف في العمق اليوم حيال ما إذا كان الرئيس الحريري هو الذي يجب أن يكلف أو لا، لأنه هو صمام أمان للمسألة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية».وتابع: «المسألة ليست مسألة ترف في التسمية، بل القضية هي مصلحة وطن ويجب تحويل ما جرى من استقالة وما سبقها إلى شحنة إيجابية لإعادة إنتاج منطق الدولة بصورة سليمة تأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل التي كانت سبب الأزمة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا».ورأى الفرزلي أن «مسألة حكومة تكنوقراط أو حكومة تكنو - سياسية أو سياسية، هو بمثابة استطراد وتفصيل عندما يكلف الرئيس الحريري، فهو قد أصبح متمكنًا في الحياة السياسة اللبنانية وهو يعرف ماذا يجب أن يحصل».