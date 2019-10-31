1604 طلاب يترشحون لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط عن تقدم 1604 طلاب لخوض الانتخابات الطلابية قبل غلق باب الترشح بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح.



وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إن الإقبال كان كبيرا على التقدم لخوض الانتخابات، حيث بلغ عدد المتقدمين 1604 طلاب وطالبات من مختلف الكليات وهو العدد الأعلى من المتقدمين خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس زيادة وعى الطلاب وحرصهم على المشاركة الإيجابية وتمثيل زملائهم فى مختلف لجان الاتحادات الطلابية فى مناخ من الديمقراطية والعمل الفعال.



ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة أن المرشحين بلغ عددهم 1604، تضمن 1050 طلبا مقدما من طلبة الجامعة، و554 طلبا مقدم من طالباتها فى مختلف الكليات والذين قد تقدموا جميعًا للتنافس على ترأس اللجان الخاصة بالاتحاد والتى تتضمن (لجنة الأسر، النشاط الرياضى، النشاط الثقافى والسياسى، النشاط الفنى، الاجتماعى والرحلات، النشاط العلمى والتكنولوجى، ولجنة الجوالة والخدمة العامة) بكلياتهم.



وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن اليوم، الخميس، 31 أكتوبر، سيشهد البدء فى عمليات فحص الطلبات المقدمة والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة للترشح وهو ما سوف يعقبه إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 3 نوفمبر على أن يتم تلقى الطعون وفحصها يوم الاثنين 4 نوفمبر، ويتبعها إعلان الكشوف النهائية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، كما تقرر بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم 6 نوفمبر محذرا من استخدام الشعارات الطائفية والفئوية أو الحزبية في الانتخابات.



وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط أنه يتم إجراء الجولة الأولى من الانتخابات بالكليات والفرز وإعلان النتيجة يوم 10 نوفمبر القادم، بينما تجرى جولة الإعادة في حالة تساوي الأصوات يوم 11 نوفمبر.



ونوه نائب رئيس الجامعة إلى أن انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات تجرى يوم 12 نوفمبر، على أن تجرى انتخابات رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات يوم 13 نوفمبر، وتختتم مارثون الانتخابات يوم 14 نوفمبر بانتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة وانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

