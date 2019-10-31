بالدليل.. نقيب العلميين يرد على اتهامات المجلس ببيع أصول النقابة

رد عبد الستار المليجى نقيب العلميين ، على الاتهامات الأخيرة من مجلس النقابة بالسعى وراء بيع أصول النقابة، وذلك قبل ترك النقابة وانتهاء مدة نقابته.





وأضاف البيان الصادر عن النقابة بأن الدليل على كذبهم ان النقابة فى هذه الدورة أضافت الى أصول النقابة العقارية أرضا فى دمنهور وتم البناء عليها صرحا علميا من خمس ادوار.





وقال إنه تم إضافة للأصول أرضا فى دمياط وجار عمل الرسوم للبناء وأرضا فى سوهاج ستة أفدنة لبناء مدينة العلميين بسوهاج وأرضا فى مطروح لبناء مصيف العلميين.





وأكدت النقابة أنه جارى استخراج التراخيص لكل هذه الأبنية.



