ثورة لبنان.. ماذا حدث لشقيق مايا دياب في المظاهرات؟

نشرت الفنانة مايا دياب صورة أحد المعتصمين فى مظاهرات لبنان وهو يتعرض للضرب على يد العناصر الحزبية في ساحة الشهداء، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وكتبت مايا دياب تعليقا أثار الجدل، قالت فيه: "كل ثورة إلها ثمن فكيف إذا كان يملأ قلبها الشباب ومش أي شباب هذا أخى وأنا فخورة فيه".



وأضافت: "ما حدا بيعرف يضرب إلا الضعيف العاجز عن فعل أي شي تاني، العاجز عن الكلمة، المحروم من حريته، مسلوب الكرامة، العديم والعاجز".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على أن الشاب هو شقيق مايا دياب، لكن الخبر ليس صحيحًا إذ أنه يدعى يونس وهو ناشط معروف وتربطه صداقة بمايا دياب وتعتبره بمثابة أخ لها وما لا يعرفه البعض، أنا لدياب شقيقًا وحيدًا يدعى غسان وليس يونس.



ومايا دياب من المؤيدين للحراك الشعبي وقد نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها في "إنستجرام" قالت فيه: "أنا أدعم الثورة لأني أحب بلدي ومستقبله وأنا وأنتم خط أحمر".



