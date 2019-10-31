للرجال فقط.. 4 علامات صحية تنذر بانسداد الشرايين

علامات خفية لإنسداد الشرايين، خاصة أن الشرايين المسدودة تنتج عن تراكم مادة تُسمى البلاك على الجدران الداخلية للشرايين، يمكن أن تؤدي إلى تقليل تدفق الدم أو في بعض الحالات، منعه تمامًا، تزيد الشرايين المسدودة من احتمال الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وحتى الموت.



للرجال إليكم 4 علامات خفية من انسداد الشرايين يقدمها موقع "powerofpositivity:



1. الصلع غير متوقع

بغض النظر عن العمر وجدت دراسة أجريت على 37000 رجل أن الصلع وجود أمراض الشرايين التاجية ، حيث كشفت دراسة أن الصلع المعتدل إلى الشديد يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب في كل من الرجال والنساء. قد تعتقد أن الصلع موجود في عائلتك ، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على انسداد الشرايين التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.



2. ألم في الساق



قد يكون سبب ألم الساق المزمن تصلب الشرايين وسيقوم الطبيب بقياس تدفق الدم والضغط من أجل تحديد ما إذا كنت تعاني من ضعف الدورة الدموية أم لا. هذا يمكن أن يساعد في تقييم مشاكل القلب والشرايين المسدودة في أقرب وقت ممكن ، لذلك لا يحدث أي ضرر آخر.



3. تجعد في شحمة الأذن الخاص بك



إذا كنت مصابًا بمرض التصلب العصبي المتعدد ، فقد تجد أن لديك تجعدًا في شحمة الأذن ينتقل من قناة الأذن إلى الجزء السفلي من شحمة الأذن. بالطبع ، هذا كله بسبب ضعف الدورة الدموية من الشرايين المسدودة.



4. ضعف الانتصاب



بالطبع ، قد يكون الشيخوخة عاملًا مهمًا أيضًا عندما يتعلق الأمر بضعف الانتصاب فقد يكون ذلك علامة على انسداد الشرايين الموجودة في الحوض مما تسبب في انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية .