Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقدم منحة بقيمة نصف مليار يورو لـ السودان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
علم السودان
علم السودان
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت 466 مليون يورو (516.61 مليون دولار) كمنحة ومساعدات إنسانية للسودان، بعد لقاء وفد من الاتحاد بوزيرة الخارجية السودانية في الخرطوم.

وأوضحت القناة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة قيمتها 200 مليون يورو، ثم 141 مليون يورو أخرى لاحقا، إلى جانب 100 مليون يورو و25 مليون يورو مساعدات إنسانية.

وأضافت أن الوفد الأوروبي "سيدرس احتياجات السودان في هذه المرحلة، وسيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المشاريع التنموية".

في غضون ذلك، أبلغت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، وفد الاتحاد الأوروبي أن أولويات الحكومة الانتقالية في الخرطوم "تتطلب دعما من المجتمع الدولي وإزالة القيود المفروضة على السودان، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب".

ويحول إدراج اسم السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب دون حصوله على تمويل أجنبي، بما في ذلك من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتشكلت الحكومة الانتقالية للسودان الشهر الماضي في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، جرى توقيعه في أغسطس بين الجيش والأحزاب المدنية ومجموعات احتجاجية.
Advertisements

ترشيحاتنا

لحظات الرعب والخوف.. القصة الكاملة لانهيار عقارين فى الدرب الأحمر.. فيديو وصور

بث مباشر.. الرئيس الرئيس السيسي يفتتح مصنع الغازات الطبية والصناعية

اختبر قوة نظرك واعثر على الخاتم في الصورة

شاهد.. عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بـ باكستان

مراسل يحرج هازال كايا: كم وزنك.. والأخيرة ترد بقوة.. فيديو

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو في مصر أقل من 175 ألف جنيه.. شاهد