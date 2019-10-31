استشاري نفسي يحذر من خطورة الهالويين على الأطفال.. فيديو

قال الدكتور محمد هانى استشارى الصحة النفسية، إن عيد الهالوين له تأثير سلبي على نفسية الأطفال، لافتًا أنه لابد من رفض الأهالي الاحتفال بهذا العيد من الرسم على الوجه وارتداء الملابس المخيفة المرعبة.





وأضاف الدكتور محمد هانى عبر الهاتف فى برنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " أن الأشكال المخيفة تؤثر على الأطفال خاصة فى مراحل الطفولة المبكرة.





وأوضح استشارى الصحة النفسية أنه لابد ان تمنع الأسرة ان تترك اطفالها امام الالعاب والافلام المخيفه فذلك يؤدى على الخوف والقلق والهلاوس وتهيأت الى جانب اكتسابه السلوك العدوانى.



