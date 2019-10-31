Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري نفسي يحذر من خطورة الهالويين على الأطفال.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
خطورة الهالوين على
خطورة الهالوين على الطفال
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد هانى استشارى الصحة النفسية، إن عيد الهالوين له تأثير سلبي على نفسية الأطفال، لافتًا أنه لابد من رفض الأهالي الاحتفال بهذا العيد من الرسم على الوجه وارتداء الملابس المخيفة المرعبة. 

وأضاف الدكتور محمد هانى عبر الهاتف فى برنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " أن الأشكال المخيفة تؤثر على الأطفال خاصة فى مراحل الطفولة المبكرة.

وأوضح استشارى الصحة النفسية أنه لابد ان تمنع الأسرة ان تترك اطفالها امام الالعاب والافلام المخيفه فذلك يؤدى على الخوف والقلق والهلاوس وتهيأت الى جانب اكتسابه السلوك العدوانى. 

وأكد أنه يمكن الاحتفال بالألوان المبهجة كمظاهر حفلة عادية تؤثر على نفسية الطفل بالإيجاب مشيرًا إلى أن كلما كانت الاحتفال مبهج كلما كانت نفسية الطفل سليمة وايجابية والعكس صحيح.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. أحمد فهمي يسب أحد متابعيه على إنستجرام .. وهاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان

مشجع الأهلي مبتور القدمين يفجر مفاجئة عن تواصل تركي آل الشيخ لعلاجه ..شاهد

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 31 - 10 -2019.. فيديو

هشام جمال مطلوب على جوجل.. وإسعاد يونس: مش ابني

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو في مصر أقل من 175 ألف جنيه.. شاهد

ثورة لبنان.. ماذا حدث لشقيق مايا دياب في المظاهرات؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو في مصر أقل من 175 ألف جنيه.. شاهد