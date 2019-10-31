كاسيميرو: رودريجو لا زال طفلًا.. ويوفيتش مقاتل

يعتبر البرازيلي كاسيميرو، نجم ريال مدريد، أحد لاعبي الفريق الملكي الذين لا يحصلون على راحة من المباريات تقريبا، لكن هذا لا يزعجه.



وشارك كاسيميرو أساسيًا مع الميرينجي أمام ليجانيس، أمس الأربعاء، خلال الفوز بخماسية نظيفة في الليجا.



وعن ذلك، قال لاعب الوسط، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا هنا لألعب.. المدرب أكثر شخص يعرف الدقائق التي يجب عليّ لعبها؛ فأنا أستريح أكثر عندما تنتهي المباريات".



وتابع: "لدينا طاقم تدريب يعرف اللحظات التي يجب أن أرتاح فيها، أنا في حالة جيدة حقًا، وأستمتع باللعب، وأريد أن ألعب طوال الوقت".



وسجل البرازيلي رودريجو جويس هدفًا ضمن خماسية ريال مدريد، وبخصوص ذلك قال كاسيميرو: "لا يمكننا أن ننسى أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، فلا يمكننا ممارسة الكثير من الضغط عليه، إنه لا زال طفلًا، ويجب أن نكون هادئين معه".



وأكد: "إنه شاب رائع للغاية، وأثبت أنه يتمتع بجودة عالية، إنه لاعب مهم للفريق".



وتمكن الصربي لوكا يوفيتش أخيرًا من التسجيل بقميص ريال مدريد، لأول مرة منذ انضمامه الصيف الماضي.



وعلق كاسيميرو على ذلك بقوله: "إنه لاعب يعمل بجد.. إنه يقاتل للحصول على المزيد من الدقائق كل يوم، هو يتدرب جيدًا، ويسجل الكثير من الأهداف في التدريب".