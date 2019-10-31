لها علاقة بهجوم المسجدين.. نيوزيلندا تحظر لعبة فيديو

أعلن رئيس جهاز الرقابة في نيوزيلندا، اليوم الخميس، حظر لعبة فيديو بعدما لوحظ أنها تمجد إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايستشيرش هذا العام في هجوم أدى إلى مقتل 51 مصليا.



ووفقا لـ "رويترز"، قال رئيس الرقابة ديفيد شانكس، في بيان له، إنه تقرر تصنيف لعبة الفيديو التي تحتفي بالبث الحي لإطلاق النار كلعبة مرفوضة، مشيرا إلى أن مصممو هذه اللعبة شرعوا في "إنتاج وبيع لعبة تضع من يمارسها في دور قاتل إرهابي من المتعصبين للبيض".



وأضاف: "في هذه اللعبة، أي شخص ليس من الذكور البيض هدف للقتل".



وفي وقت سابق، قام شانكس بحظر فيديو البث الحي للهجوم وبيانا منسوبا للمتهم بإطلاق النار.



وفي 15 مارس الماضي، استهدف مسلح منفرد في الهجوم الذي استخدم فيه سلاحا آليا وبثه مباشرة من خلال موقع "فيسبوك" مسلمين في صلاة الجمعة، مما أوقع 51 قتيلا وعشرات المصابين.



ووجه الاتهام بشن الهجوم إلى الأسترالي برينتون تارانت الذي يشتبه بأنه ممن يؤمنون بتميز البيض وسيمثل للمحاكمة العام القادم.