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تعليم

ملتقي تعريفي لريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة الأزهر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
نظمت كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور حمداوي حمدان عميد الكلية ملتقى تعريفي لريادة الأعمال بحضور الدكتور الخولى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يهدف الملتقى لتعريف الطلاب بمبادئ ريادة الأعمال وصفات روادها من خلال التعليم التفاعلي وعرض الفيديوهات المحفزة إضافة إلى شرح لنماذج من أنشطة نادي ريادة الأعمال بالجامعة الذي يديره الدكتور محمد جلال ويشرف عليه الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما تم استعراض التي ينظمها النادي ويشارك من خلالها في منافسات محلية ودولية.

يشار إلى أنه قد حاضر في هذا الملتقى من منسقي ريادة الأعمال بالجامعة الدكتور محمد أحمد عطية والدكتور عبدالرحمن عمر.
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