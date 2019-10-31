انخفاض أسعار العقارات بعد تراجع أسعار الحديد لـ 9900 جنيه للطن.. تفاصيل

قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان الحديد حاله كحال باقى السلع التى تراجعت اسعارها نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة تطبيق اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادى، كذا تأثر سعر الحديد بقرار الحكومة بخفض اسعار البنزين على 5 صناعات هو من ضمنها.



وأكد النائب محمد عبد الله وهب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،انخفاض سعر الحديد ليصل إلى 9900 جنيه كادنى قيمة له منذ تعويم الجنيه ، بعد ما وصل سعره خلال الفترة الماضية إلى 15 ألف جنيه، سيؤدى إلى انخفاض اسعار الصناعات والعقارات التى يدخل فيها تكوينها الحديد بصورة كبيرة .



وتابع عضو لجنة القوى العامة: مع استمرار الجهد والعمل والصبر سنجنى معا ثمار ما زرعنا من اجل استقرار مصر والتنمية المستدامة التى نسعى إليها.



ورصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد أمس ، الأربعاء حيث استقرت أسعار الحديد، وذلك وفقا للعرض والطلب، فتباينت الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 10100 جنيه إلى 9900 جنيه للطن مقارنة بـ 10675 و10900 جنيه للطن خلال الاسبوع الماضى حيث أنه لأول مره منذ قرار تعويم الجنيه يصل سعد الحديد لأقل من 10آلاف جنيه.



ففي شركة حديد عز، بلغ أعلى سعر للطن 10200 جنيه للطن مقارنة بـ 10800 جنيه الأسبوع الماضى، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 10150 جنيها للطن مقارنة بـ 10750 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وشركة العتال للصلب عند 10100 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة عطية للصلب عند 10100 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة سرحان للصلب عند 10100 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى.



واستقرت أسعار شركة المراكبى للصلب عند 10 آلاف جنيها مقارنة بـ 10900 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة حديد المصريين إلى 10 آلاف جنيه أيضا مقارنة بـ 10750 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وشركة الكومى للصلب عند 90900 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة المعادى للصلب عند 90850 جنيها للطن مقارنة بـ 10675 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وشركة العشرى للصلب عند 90850 جنيها للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة الجيوشى للصلب عند 90900 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة مصر ستيل عند 90900 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى.



وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، في عددها يوم 12 أكتوبر الجارى، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2363 لسنة 2019 بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة.



ونص القرار في مادته الأولى على تحديد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.



كما تضمن القرار، استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014، 1685 لسنة 2014، 1021 لسنة 2015، 1556 لسنة 20119، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقي الصناعات.



ونص القرار على مراجعة الأسعار كل 6 أشهر في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز.



وجاءت موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، وذلك عبر اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

