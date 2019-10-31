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مرأة

ملكة قلوب العرب.. الملكة رانيا تتألق في أحدث إطلالاتها

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:23 م
ملكة قلوب العرب..
ملكة قلوب العرب.. الملكة رانيا تتألق في أحدث إطلالتها
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آلاء حسن
شاركت الملكة رانيا، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة ساحرة وجذابة، وعلقت على الصورة قائلة: "مع أهالي كفرسوم في لواء بني كنانة اليوم وجولة في إحدى الجمعيات الزراعية في المنطقة، البركة فيكم وبأياديكم اللي زرعت وحصدت ونجحت".

وظهرت الملكة رانيا بعباءة مطرزة ونسقت معها كوفية، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بقرط وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها.

ووضعت الملكة رانيا لمسات هادئة من الميكب وأبرزت جمال عينيها بالآيشادو والآيلاينر المناسب لإطلالتها، وتألقت بتسريحة الضفيرة بجانب انسدال خصلات شعرها بطريقة جذابة.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ملكة قلوب العرب"، وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.

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