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رياضة

ميلان يسعى لمصالحة جماهيره على حساب سبال بالدوري الإيطالي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
يستضيف فريق ميلان نظيره سبال، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان لمصالحة جماهيره في مباراة اليوم بتحقيق الثلاث نقاط، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد الهزيمة أمام روما 2 - 1، في الجولة الماضية، بينما يطمح سبال في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ويحتل فريق ميلان المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد سبال في المركز الـ 19 بـ 7 نقاط.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.
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