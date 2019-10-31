النصر للكيماويات: مضاعفة قوة الشركة لإمداد 100 مستشفى بالأكسجين.. فيديو

أكد اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أن الهدف وراء إنشاء مصانع جديدة هو ضخ دماء جديدة في شرايين شركة النصر التى تعد اقدم واكبر شركات الخدمة الوطنية مؤكدا انه واجهنا تحديات صعبة لانشاء 11 مصنع وما يتبعه من بنية تحتية بنفس القوة الفنية واقصر مدة زمنية.





وأضاف رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة -خلال افتتاح الرئيس السيسي مصنع الخدمات الطبية ومصنع الهيدروجين بأبو رواش- أنه بالدعم المستمر من القيادة السياسية للرئيس السيسي نجحنا في التغلب على المصاعب التي واجهتنا وتم إنشاء ما يقرب من 37 مصنعا منهم 15 مصنعا تم إنشاؤهم في آخر 5 سنوات.





وتابع رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنت أبرز ما تم إنشاؤه 4 مصانع لانتاج الكلور والصودا الكاوية لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي وانتاج الكيماويات الاخرى لامداد قطاعات الدولة وأيضا تم إنشاء 4 مصانع للمبيدات والمخلفات الصناعية الصلبة و 4 مصانع لانتاج الايروسولات المختلفة للقضاء على الحشرات والحفاظ على الصحة العامة و4 مصانع للخدمات الطبية لامداد المستشفيات.





واشار رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة إلى أنه تم أيضا إنشاء مصنعين للشبة السائلة لمنظومة المياه والصرف الصحي