البسوا الشتوي.. الأرصاد الجوية: السبت والأحد الطقس معتدل مع سقوط الأمطار.. فيديو

قال الدكتور أشرف صابر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل في البلاد هذه الفترة ولكن يمكن أن يكون متقلبا ليصبح "مشمس" فى بعض الاماكن والبعض الآخر منها "ممطر".





وأضاف أشرف صابر عبر الهاتف فى برنامج " صباح الورد " على فضائية "TEN" ان طقس الخميس معتدل على شمال البلاد حتى الصعيد مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا .





وتابع رئيس هيئه الارصاد الجوية، ان الرؤية تقل على السواحل الشمالية وكثيفة مع وجود سحب، مضيفًا أن حالة الجو منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد ورياح قد تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .





وأوضح رئيس هيئة الارصاد الجوية، أن يوم السبت و الاحد الطقس معتدل مع سقوط الأمطار في أقصى غرب البلاد .



