1096 طالبا وطالبة يتقدمون للترشح لانتخابات اتحادات جامعة سوهاج

استقبلت اللجان الفرعية بإدارات رعاية الشباب بمختلف كليات جامعة سوهاج، ٧٦٣ طالبا و٣٣٣ طالبة، حيث تقدم للترشح بلجان النشاط الرياضي ١٥٤ طالبا، وفى الثقافي و الإعلامي ١٥٥ طالبا، وكذلك ١٥٥ مترشحا بالنشاط الفني، أما الجوالة والخدمة العامة تقدم ١٤٨ طالبا.





كما ترشح بلجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ١٥٤، وأيضا ١٧٥ مترشحا بلجنة الأسر وأخيرًا بلجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ١٥٤ مترشحا.





من جانبه اعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن تقدم ١٠٩٦ طالب وطالبة للترشح في انتخابات اتحاد الطلاب، والتنافس على عضوية لجان الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، والتي تستمر فعالياتها حتى ١٤ من نوفمبر القادم.





وأوضح رئيس الجامعة أن الترشح اتيح لكل الطلاب بجميع الكليات دون قيد، وغير مشروط بسداد الطالب المصروفات الدراسية من عدمه، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في انتخابات الاتحادات، وذلك لاختيار أفضل العناصر التي ستقوم بترشيح نفسها وتكون ممثلة تمثيلًا حقيقيًا للطلاب ومعبرة عنهم، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من كافة الاستعدادات والإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وهدوء وبصورة مشرفة للجامعة دون أن يشوبها ما يعكر صفوها.





وشدد عزيز على ضرورة الإلتزام بمواعيد الانتخابات حسب الجدول المعلن، بالإضافة إلى مراعاة قواعد الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في عدم السماح باستخدام الشعارات الحزبية والسياسية والدينية بأنواعها منعا باتا في الترويج للانتخابات، منع استخدام الطلاب لمكبرات الصوت في الطرقات أو بجوار أماكن انعقاد المحاضرات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى منع نشر أى أفكار أوالاستعانة بالأغاني و الموسيقى، أو لصق صور على جدران الحوائط وعدم الخروج عن الآداب العامة واحترام القيم الجامعية .





وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تشكيل لجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات ضمت عددًا من أعضاء هيئة التدريس وأخصائى رعاية الشباب والطلاب غير المرشحين، مضيفًا أنه سيتم إعلان القوائم المبدئية الأحد ٣ نوفمبر القادم، وستتلقى لجان الانتخابات فحص الطعون الإثنين ٤ نوفمبر يليها يوم الثلاثاء إعلان الكشوف النهائية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية الأربعاء ٦ من نفس الشهر.



