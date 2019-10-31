السيسي: القوات المسلحة تقوم بدورها وتساند القطاع الخاص.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من المهم إدراك أن القوات المسلحة تقوم بدورها وتساند القطاع الخاص.





وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعي النصر للكيماويات بابو رواش ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، أن كل القطاع المدني العامل بمصانع القوات المسلحة يأتي بمنتجات استراتيجية غير موجودة في مصر.





وأشار إلى أنه من المهم إعطاء الأمل للمواطنين بوجود تغيير ووجود فرص عمل لأنها حساسة وضرورة مثل الماء والهواء.





وتابع الرئيس السيسي، أن عدد العمال العاملين في القطاع عشرات الآلاف من العمال.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش.





ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل مصنع الغازات الطبية والصناعية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.





وشركة النصر للكيماويات أحد أهم قلاع مصر الوطنية، التي شهدت تطورًا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.



