السيسي: سنعلن عن حجم الصندوق السيادي لمصر بما يتناسب مع قدرات الدولة.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص مرحب بها.



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة: "أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح"، معلقا: "من يريد المشاركة لا يوجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الصندوق السيادي لمصر سنعلن عن حجمه وإيراداته ومش من فراغ وهنعلن عنه بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية".



وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تلك الشركات أصولها مصرية ولصالح الشعب واقتصاد البلد مش لحد تاني.