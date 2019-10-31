Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي: سنعلن عن حجم الصندوق السيادي لمصر بما يتناسب مع قدرات الدولة.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص مرحب بها.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة: "أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح"، معلقا: "من يريد المشاركة لا يوجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الصندوق السيادي لمصر سنعلن عن حجمه وإيراداته ومش من فراغ وهنعلن عنه بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تلك الشركات أصولها مصرية ولصالح الشعب واقتصاد البلد مش لحد تاني.
Advertisements

ترشيحاتنا

استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة

حسين الشحات يكشف القيمة المادية الحقيقية لانضمامه للأهلي

حدث تاريخي.. حسين الشحات يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب له لضمه

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

عمرها 13 عاما.. طفلة تقتل شقيقتها وتنتزع جنينا من بطنها

لحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القضية الفلسطينية.. كيف تناولها الإعلام العربي قديما.. صور

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد