Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مباراة ميلان وسبال في الدوري الإيطالي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق ميلان نظيره سبال، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي " كالتشيو".

"بث مباشر" لمباراة ميلان وسبال في الدوري الإيطالي:

وتقام مباراة ميلان وسبال في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.

ميلان وسبال:

ويسعى فريق ميلان لمصالحة جماهيره في مباراة اليوم بتحقيق الثلاث نقاط، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد الهزيمة أمام روما 2 - 1، في الجولة الماضية، بينما يطمح سبال في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ترتيب ميلان وسبال:
ويحتل فريق ميلان المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد سبال في المركز الت 19 بـ 7 نقاط.
حرب الصدارة بين يوفنتوس وإنتر:

يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.


بث مباشر لمباراة ميلان وسبال في الدوري الإيطالي:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

بث مباشر .. مباراة يوفنتوس وسبال 28-9-2019 الدوري الايطالي

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي

بث مباشر .. مباراة ميلان وليتشي في الدروي الإيطالي

بث مباشر.. مباراة روما وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

بديل للأدوية.. 3 فوائد صحية لـ عصير البنجر.. تعرف عليها

ثورة لبنان.. ماذا حدث لشقيق مايا دياب في المظاهرات؟

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

أول تعليق لـ أحمد حلمي بعد ظهور ابنته لي لي إعلاميا

لتسهيل التجارة العالمية.. قرار جمهورى هام تعرف عليه

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو في مصر أقل من 175 ألف جنيه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو في مصر أقل من 175 ألف جنيه.. شاهد