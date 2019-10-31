بث مباشر.. مباراة ميلان وسبال في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق ميلان نظيره سبال، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي " كالتشيو".





"بث مباشر" لمباراة ميلان وسبال في الدوري الإيطالي:





وتقام مباراة ميلان وسبال في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.





ميلان وسبال:





ويسعى فريق ميلان لمصالحة جماهيره في مباراة اليوم بتحقيق الثلاث نقاط، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد الهزيمة أمام روما 2 - 1، في الجولة الماضية، بينما يطمح سبال في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.





ترتيب ميلان وسبال:

ويحتل فريق ميلان المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد سبال في المركز الت 19 بـ 7 نقاط.

حرب الصدارة بين يوفنتوس وإنتر:





يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.









بث مباشر لمباراة ميلان وسبال في الدوري الإيطالي:







