810 جنيهات للطن... أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019

رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم، الخميس 31 اكتوبر 2019 حيث شهدت الاسواق حالة من الاستقرار، إذ سجل متوسط الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 760 جنيها للطن 810 جنيهات للطن.





واستقرت أسعار شركة العربية للأسمنت عند 793 جنيها للطن، وأسعار شركة مصر بنى سويف للأسمنت إلى 810 جنيهات، وأسعار شركة لافارج للأسمنت عند 790 جنيه للطن ، وكانت أسعار شركة أسمنت ميدكوم أسوان عند 768 جنيها للطن.





وبلغت أسعار شركة أسمنت سيناء إلى 765 جنيها للطن، وأسعار العريش للأسمنت عند 768 جنيها للطن، واستقرت أسعار شركة السويس للأسمنت إلى 790 جنيها للطن، وأسعار شركة أسمنت حلوان عند 808 جنيهات للطن.



