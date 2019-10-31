بحوزتهم هيروين وحشيش.. ضبط 5 تشكيلات عصابية لترويج المخدرات في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على 5 تشكيلات عصابية تخصصت في ترويج المخدرات في قليوب وكفر شكر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات خلال حملة أمنية لضباط مكتب مكافحة المخدرات على البؤر الإجرامية أخطرت النيابة فتولت التحقيق.





وتلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات يفيد بقيام حملة أمنية على بؤر ترويج المخدرات أسفرت عن ضبط 5 عصابات بحوزتهم كميات مختلفة من السموم البيضاء.





ففي مركز شرطة قليوب، تمكن ضباط مباحث المركز من القبض على تشكيلين عصابيين تخصصا في ترويج المخدرات التشكيل الأول يضم كلا من "م س س"، 34 عاما عاطل والسابق اتهامه في قضيتي سلاح ومخدرات، و"م م ا"، 22 عاما وبحوزتهما بندقية خرطوش و3 طلقات و150 جرام هيروين ومبلغ 1200 جنيه.





وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما.





وضم التشكيل الثاني كلا من "م ا م" 25 عاما، و"ا و خ"، 19 عاما عاطلان وبحوزتهما فرد خرطوش وربع كيل حشيش و100 قرص مخدر ومبلغ مالى بقصد الاتجار.





وتمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر من القبض على عاطلين كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لترويج البانجو، والمتهمان هما "م م ج"، 24 عاما و"ع ع ف" 34 عاما وبحوزتهما 750 جرام بانجو ومبلغ مالى.





كما تمكن المقدم أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي في شبرا الخيمة، من القبض على تشكيل عصابي لترويج الاستروكس ويضم عاطلين وهما "م ح ع" 36 عاما، و"ا س" 27 عاما وبحوزتهما 250 جرام استروكس ومبلغ مالى وسلاح أبيض مطواة.



