الفلاحين: توجيهات رئاسية لترشيد استخدامات مياه الري

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن عصر التبذير والإسراف والحنفيات المفتوحه انتهي بناء على تعليمات الرئيس السيسي ودخلنا عصر ترشيد الاستهلاك في الموارد المتاحه بكل مناحي الحياة في مصر.





ولفت إلى أن الترشيد لا يعني التضييق او منع الاستخدام بل الاستخدام بكفاءة للحد من هدر الموارد المتاحه واستخدام الحد الادني للوصول الي أفضل نتائج فزيادة استخدام المياه في الزراعه(الري بالغمر) يعطي انتاجيه اقل من الري بالطرق الحديثه(كالري بالتنقيط او الرش) والتغذية السليمة لا تعني كثرة الطعام بقدر ما هي مرتبطه بتنوعه ونسبه فالدول المتقدمة التي لا تعاني سوء التغذية تنفق نفقات اقل علي الطعام من معظم الدول الفقيره التي تعاني من سوء التغذية.





واضاف ابوصدام ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة في هذا الاتجاه فقد وجه بترشيد المصروفات العامه مع تحسين الخدمات الاساسيه المقدمه للمواطنين ووجه بترشيد استخدام المياه لتعظيم الاستفاده من الموارد المتاحة.





وأوضح أنه في مجال الكهرباء تبدأ الحكومة في تبديل العدادات الحالية بعددات مسبقة الدفع وتعميم استخدام اللمبات الموفرة.





واشار ابوصدام إلى أن تحويل نظام الري إلى الحديث، الذي سيبدا في يناير 2020، هو أكبر تطبيق فعلي لمبدأ الترشيد وسيتم تحويل نظام الري حسب إعلان الحكومه علي 3 مراحل، تبدا المرحلة الأولى لمدة عامين وتستهدف الأراضي حديثة الاستصلاح، والمرحلة الثانية لمدة عامين وتستهدف الحدائق والبساتين، والمرحلة الثالثة مدتها 6 سنوات، والتي ستشمل كل الأراضي الزراعية المتبقية من المرحلتين السابقتين.



