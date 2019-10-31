اليوم.. ختام ورشة عمل وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات

تُختتم اليوم الخميس، ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية في المحافظات، والتي نفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وشارك فيها 230 من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة.



وبحسب بيان، تأتي أهمية هذه الورشة فى ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات فى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات، مما يساعد فى رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها فى المهد، والتعامل بحزم مع المخالفين.



كما ستركز الورشة على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الإيجابيات وتلافى السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية، وأيضا بمنظومة الأملاك وبروتوكول حصر وإدارة أملاك الدولة، ومعوقات العمل فى وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميدانى وآليات التنسيق مع الشركاء.



وستناقش الورشة آليات دعم المحافظات فى تنفيذ الإزالات والمنظومة الإلكترونية لميكنة دورة العمل، ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها، وآلية التعامل مع جهات الولاية، وآليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة.

