مصر تعرض تطورات سد النهضة على البرلمان العربى.. شكرى: لدينا إرادة سياسية مخلصة للتوصل إلى اتفاق قانونى.. والسلمى: ندعم القاهرة فى حماية أمنها المائى

مشعل السلمي: البرلمان العربي يتضامن مع مصر

نطالب إثيوبيا باتفاق عادل يحقق مصلحة الجميع

شكري: الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والأفريقي



آخر التطورات

الأمن القومى

تضامن مع مصر



عقد اليوم، الخميس، فى أحد فنادق القاهرة أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وبحضور سامح شكري، وزير الخارجية.وأطلع وزير الخارجية خلال الجلسة، البرلمان العربي على آخر التطورات المتعلقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش القمة الأفريقية الروسية التي عقدت خلال الفترة 23 - 24 أكتوبر الجاري في مدينة سوتشي الروسية، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لمصر والسودان وإثيوبيا، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، بداية شهر نوفمبر المقبل.وأكد سامح شكري، خلال كلمه له، وجود إرادة سياسية مخلصة لدى مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان في أقرب وقت لإنهاء أزمة سد النهضة ويضمن لمصر حقوقها المائية.وقال إن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والأفريقي، مطالبا بتضافر الجهود العربية والأفريقية للعمل على تحفيز إثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة التي ترتبط بعلاقات أزلية. إن البرلمان العربي يعكس نبض وتطلعات الشعوب العربية نحو المستقبل.وأوضح أن مساحة مصر تقدر بنحو مليون كم2 بينما عدد سكانها 104 ملايين نسمة، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى 570 مترا مربعا، ومتوقع أن يصل إلى 500 متر مربع بحلول 2020، مشددا على أن مصر من الدول التي تعاني الفقر المائي الشديد، بينما يمثل نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لها، حيث إن 70 في المائة من الموارد المائية لمصر تعتمد على نهر النيل.من جانبه، أكد مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يتضامن مع مصر ويدعم طلبها المشروع في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة من مياه نهر النيل.وطالب في مؤتمر صحفي، قبيل انطلاق أعمال الجلسة، إثيوبيا بالتوصل إلى إتفاق عادل يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أي ضرر بمصر.وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أنه سوف يصدر قرارا من البرلمان العربي عقب انتهاء الجلسة بشأن التضامن مع مصر لحماية أمنها المائي.