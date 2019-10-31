خبيرة أبراج تنصح مواليد الحمل وتحذر العقرب وتكشف مفأجاة للسرطان

كشفت منى أحمد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عن الضغوط التي يتعرض لها برج الحمل، بالإضافة إلى شعوره بالنفور من الآخرين، ونصحته بالصبر وملاحظة الازدهار في العمل خلال الفترة المقبلة.



وقالت منى أحمد: "الحمل مصاب بمرض الهواجس وأنصحه بعدم التسرع في خوض مشاكل، خصوصا بسبب الماديات، لأنه من المتوقع حدوث نفور في العلاقة الزوجية أو الارتباط نتيجة تسرعه".



وأضافت خبيرة الأبراج، أن هناك مفأجاة لبرج السرطان في العمل، حيث سيحصل على مكاسب، ونصحته بالتركيز قبل اتخاذ القرارت هذة الفترة، مشيرة إلى أن برج الأسد يجب أن يتحلى بالصمت فى العلاقات العاطفية.



وتابعت منى أحمد: "برج العقرب؛ في أموال إنت مستنيها جيالك، خليك واثق في نفسك الفترة دي لأن إحساسك بذاتك عالٍ، فلا يمكن كسرك بالخيانة أو سماع الحديث الذي يدور خلف ظهرك.