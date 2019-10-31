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فيديو جراف

فيديوجراف| انهيار عقارين فى الدرب الأحمر.. اعرف التفاصيل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:59 م
انهيار عقار الدرب
انهيار عقار الدرب الاحمر
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محمد صبري - اعداد منار شعبان
انهار منزل وجزء من عقار مجاور له بحى الدرب الأحمر حيث نجحت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة من تحت الأنقاض.

أمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينات ومعاينة العقار المنهار لمعرفة أسباب انهياره، وكذلك تشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لبيان أسباب انهيار العقار وكذلك الاستعلام عن ما إذا كان العقار صادرا بحقه قرار إزالة من عدمه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
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