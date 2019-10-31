ديانا كرزون تشعل إنستجرام بالورد الأحمر.. والجمهور: بتجنني

حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها حاملة باقة ورد كبيرة وعلقت على الصورة قائلة "الله لا يحرمني منكم♥️ أمي اهلي اصدقائي وكل الناس يلي بتحبني♥️ بحبكم♥️ بدعي لحالي الله يعطيني السعاده وراحه البال وجبر الخاطر♥️ شكرا لكل رساله وصلتني منكم♥️".









وظهرت ديانا كرزون، بـ فستان أسود أنيق كشفت عن رشاقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها بطريقة جذابة وملائمة لإطلالتها.ولم تتكلف ديانا كرزون، فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وسلسلة رقيقة لإكمال إطلالتها، ووضعت لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها حيث اعتمدت على الألوان الترابية، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر المناسب لها.ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "بتجنني".