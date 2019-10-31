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أخبار البلد

انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:24 م
صدى البلد
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منار نور _ عدسة : احمد بيسو
انطلقت فعاليات المهرجان القومى الخيول العربية الأصيلة الـ21، بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة، صباح اليوم ، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ويشارك في المهرجان 271 من الخيول العربية، ويستمر من بداية اليوم حتى 3 نوفمبر المقبل، ويعرض المهرجان عدد من فرسات الخيول والولادات الحديثة والمهارى والطلائق المشاركة، كما يشارك فى مهرجان الخيول 140 حصانا عربيا ذات النسب العربى، والمسجلة بالهيئة كخيول عربية أصيلة، منها 30 من فرسات ومهارى وطلائق، حيث يجذب المهرجان شخصيات على المستوى العام والخاص، ممثلة فى محبى الخيول ومربيها من الأمراء العرب ورجال المال والأعمال، والشخصيات العامة العالمية التى تهتم بهذا المجال.

انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء.. فيديو وصور
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