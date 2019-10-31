رئيس البرلمان العربي يحذر إثيوبيا: الإضرار بحصة مصر من النيل يمثل استهدافا لنا

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر، ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مُطالبًا دولة إثيوبيا انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والاثيوبي، بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري.



جاء ذلك خلال كلمته فى أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى، التى عقدت اليوم فى أحد فنادق القاهرة، بمشاركة سامح شكرى وزير الخارجية.



كما أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أن فلسطين وقدسها، وأرضها السليبة، ومعاناة شعبها الصامد، تظل قضية البرلمان العربي المحورية، وهمه الأول، وأطالب المجتمع الدولي حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين، التحرك الفوري والعاجل لالزام القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها قوة الاحتلال كل يوم بحق الشعب الفلسطيني من قتلٍ وترهيبٍ واعتقالٍ وتهجيرٍ وتدنيس للمقدسات، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مرحبًا بدعوة فخامة الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات الفلسطينية، التي ستكون بدايةً لمصالحةٍ بين جميع الفصائل الفلسطينية تنهي الانقسام الفلسطيني وتعيد اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني.



وأدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، وما تمثله من تهديدات للأمن القومي العربي، والتى وصلت إلى درجة عالية من الخطورة لا يمكن السكوت عنها، بدءًا من الاعتداءات في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان من خلال استهداف السفن واحتجازها، وصولًا لضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، التي امتد أثرها اقتصاديًا لكل دول العالم، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية.



وأشار الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلى أن البرلمان العربي يعتبر المساس بسيادة أي دولة عربية هو استهداف لجميع الدول العربية، وفي هذا السياق أدان بشدة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، مطالبًا بخروج كافة القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة من الأراضي السورية، مرحبًا بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية.



كذلك أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأن حل الأزمة السورية لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة سوريا وعروبتها وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار .



أشار الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي إلى موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه، مثمنًا عاليًا الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حفظًا للدماء وتوحيدًا للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء اليمن.



كما جدد رئيس البرلمان العربي مناشدته لكافة الأطراف في الشقيقة ليبيا بتغليب لغة الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح القائم في البلاد حفاظًا على دولة ليبيا ووحدة أراضيها، وطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إنطلاقًا من خطة البرلمان العربي التي اعتمدتها قمة القدس في الظهران عام 2018م، ومعروض على الجلسة اليوم مشروع قرار في هذا الشأن.



وبارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي للرئيس قيس سعيد انتخابه رئيسًا لجمهورية تونس، كما بارك للشعب الإماراتي والعُماني والتونسي نجاح الانتخابات البرلمانية، ورحب بإجراء الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية في شهر ديسمبر المقبل.



وقال الدكتور مشعل السلمي إن البرلمان العربي يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، وندين بأشد العبارات قتل المتظاهرين وقوات الأمن وحرق مباني الدولة، ونحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، ونحيي الشعب اللبناني الذي خرج بكافة أطيافه ومكوناته للمطالبة بإنهاء النظام المحاصصي الطائفي وإقامة نظام مدني يقوم على المواطنة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتحقيق العيش الكريم.