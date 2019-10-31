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رياضة

راموس يعادل إنجاز ميسي التاريخي في "الليجا"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:18 م
صدى البلد
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نور عادل
قاد لاعب ريال مدريد، سيرجيو راموس، فريقه لتحقيق فوزًا كبيرًا على ضيفه ليجانيس، 5-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وسجل راموس، ثالث أهداف ريال مدريد في مرمى ليجانيس، بالدقيقة 24 من زمن المباراة، عن طريق ضربة جزاء.

وأصبح قائد "الملكي"، ثاني لاعب في تاريخ "الليجا"، يسجل في 16 موسمًا متتاليًا، بعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وبدأت سلسلة أهداف راموس في الدوري الإسباني، خلال موسم 2004-2005، عندما كان ضمن صفوف فريقه السابق إشبيلية.

وارتقى ريال مدريد للوصافة بجدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 22 نقطة.
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