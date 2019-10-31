لاتهامه بإجبار شابين على القفز.. تجديد حبس كمساري قطار طنطا 15 يوما

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية "وكيل النائب العام" بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، توجيهاته إلى المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز طنطا، بتجديد حبس كمسري قطار طنطا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة راكب ونجاة الثانى بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.



كانت نيابة مركز طنطا، أصدرت في وقت سابق قرارًا بإخلاء سبيل المدعو أحمد سمير على، زميل المتوفى، ويدعى "م. ع"، ٢٣ سنة، من شبرا الخيمة بالقليوبية، وتباشر النيابة تحقيقاتها الموسعة في القضية.



وكانت مباحث السكة الحديد بطنطا ضبطت كمساري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.



وتلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار ويدعى "م. ح" بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا، وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.