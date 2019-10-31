الهجرة تطلق عددًا تذكاريًا من مجلة مصر معاك بمناسبة مؤتمر مصر تستطيع

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تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد العاشر من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، والتي تعدُّ إحدى وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.وحرصت الوزارة على أن يكون هذا العدد تذكاريًا بمناسبة انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار"؛ حيث تتناول فيه أبرز التوصيات التي نتجت عن المؤتمر، وانطباع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج عمّا تقدمه مصر من تسهيلات لتهيئة المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى تناول أبرز ثمار المؤتمر، وزيارات المصريين بالخارج من المستثمرين ورجال الأعمال إلى العديد من المشروعات القومية.