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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي فتح باب الشراكات للقطاع الخاص بهدف تنمية الاستثمار

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:25 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ 3 سنوات.

وأشار في بيان له إلى أن الرئيس فتح الباب امام الشركات المستثمرة للشراكات مع القوات المسلحة وأن يكون هناك فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات.
وقال" السيسي طالب بإعطاء فرصة أكبر للمصريين للمشاركة، وهذا يتفتح الباب امام انتعاشة اقتصادية واستثمارية كبيرة.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

ويذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.
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