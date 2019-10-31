بطولة العالم للإسكواش.. الليلة.. نصف نهائي مصري خالص في CIB

تقام اليوم الخميس مباريات الدور نصف النهائي من بطولة العالم للإسكواش CIB والمقامة تحت سفح الأهرامات الثلاثة بمحافظة الجيزة وسط اهتمام إعلامي وجماهيرية كبيرين، بعد الندية والإثارة والمفاجآت التي شهدتها البطولتين منذ انطلاقها في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أكتوبر.





أخر تلك الحالات كان مساء الثلاثاء عندما انسحبت المصرية نور الطيب المصنفة الخامسة على العالم أمام منافستها ومواطنيها رنيم الوليلي في مباراة الدور ربع النهائي، وتلتقي الوليلي مساء اليوم مع مع المصرية نوران جوهر المصنفة الرابعة على العالم في لقاء مليء بالقوة والإثارة والشغف، بعد أن نجحت جوهر في تخطي كل المنافسين وكان آخرهم الإنجليزية المصنفة السابعة على العالم سارة جان بيري في الدور ربع النهائي.



