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رياضة

أهلا بالمعارك.. أول رد فعل من استون فيلا على مواجهة ليفربول في كأس الرابطة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:26 م
استون فيلا
استون فيلا
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عبدالله هشام
أجريت اليوم قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتى أسفرت عن وقوع فريق أستون فيلا في مواجهة قوية أمام فريق ليفربول .

وغرد الحساب الرسمي لفريق استون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أهلا بالمعارك ، في اشارة لجاهزية الفريق للمواجهة وتحقيق الفوز .

جدير بالذكر أن فريق ليفربول صعد لدور ربع النهائي بعد الفوز علي فريق أرسنال بضربات الترجيح كما صعد استون فيلا بالفوز علي ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف.
أهلا بالمعارك.. أول رد فعل من استون فيلا على مواجهة ليفربول في كأس الرابطة
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