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أخبار البلد

مايا مرسى تتجه لأديس أبابا للمشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:50 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
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أمل مجدي
غادرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مصر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، الخميس، على رأس وفد يمثل جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماع - يستمر ليومين- على المستوى الوزاري، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، إن الاجتماع يعقد بعنوان "الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاستعراض الأفريقي للذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين (استعراض بيجين +25)" تحت شعار "أعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساوٍ".

وأوضحت رئيسة المجلس أن الهدف العام للدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة بشأن بيجين +25 يتمثل في استعراض والاحتفال بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في أفريقيا في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من خلال تنفيذ المواثيق العالمية والقارية مثل إعلان منهاج عمل بيجين، وعقد المرأة الأفريقية، وصندوق المرأة الأفريقية، واتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة لتسريع التنفيذ.

وكان وفد مصري شارك على مدار 3 أيام (28 و29 و30 أكتوبر الجاري)، في اجتماع الخبراء للدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات كان من أبرزها إعداد مسودة إعلان سياسي حول الاحتفال بمرور 25 عامًا على إعلان منهاج عمل بيكين، على أن يتم الاتفاق على إصدار الإعلان السياسي وعرضه على الاجتماع الوزارى، وكذا استعراض التقدم المحرز في مجال النهوض وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أفريقيا، وذلك وفقًا للتقارير المقدمة من الدول الأفريقية حول إعلان المساواة بين الجنسين في أفريقيا، ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع على المستوى الوزارى اعتماد ما تمت مناقشته خلال اجتماع الخبراء.

جدير بالذكر أن مشاركة مصر في اللجنة الفنية تأتى في ضوء حرصها على التواجد على المستوى الأفريقي، خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي لهذا العام، كما يشارك في الدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ممثلين عن الدول الأعضاء الـ49، وممثلين عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية الكوميسا وإيجاد.

وحضر اللجنة الفنية المتخصصة أيضا البرلمان الأفريقي، ومنظمة المرأة الأفريقية، ومركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم النساء والفتيات في أفريقيا، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى، ومنظمات حقوق المرأة، والمنظمات النسائية الشعبية، والقادة التقليديون، وزعماء الدين، ومنظمات الشباب من جميع أنحاء القارة، كما يشارك في الاجتماع أيضا كبار النساء الأفريقيات اللاتى شاركن في مؤتمر بيجين لعام 1995.
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