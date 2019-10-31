أنيقة وعملية.. مميزات الساعة الذكية الجديدة Moto 360 من موتورولا

نشر موقع "ديجيتال تريند" آخر إصدار لشركة "موتورولا" الأمريكية وهي الساعة الذكية Moto 360 بإصدار جديد عن طريق شركة eBuyNow الأمريكية التي عقدت شراكة مع موتورولا، التي تؤكد بدورها على خبرتها التي تصل إلى 15 عامت في مجال تطوير الساعات الذكية.





وذكر موقع "ديجيتال تريند" أن الساعة الذكية Moto 360 من المفترض تشغيلها بمعالج من طراز snapdragon wear 3100 من إنتاج شركة كوالكوم.





وصممت الشركة الساعة الذكية على النموذج القديم للساعة الأصلية لـMotor 360، ومن المقرر إطلاق الساعة الذكية الشهر المقبل في أسواق دول معينة ثم باقي الدول، حيث سيصل سعرها إلى 350 دولارا أمريكيا.



