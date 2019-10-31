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مرأة

تخلصي من حبوب البشرة وآثارها بهذا العصير المفيد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:45 م
التخلص من حبوب البشرة
التخلص من حبوب البشرة
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آلاء حسن
تتمتع الطماطم بالعديد من الفوائد الصحية، مثل الحفاظ على صحة العين، وصحة المعدة، وتساهم في خفض ضغط الدم، وإلى تحسين عملية الهضم، فإنها تساعد على تحفيز الدورة الدموية، والحد من مستويات الكوليسترول. 

وفقًا لموقع bold sky، تساعد الطماطم على الحد من ظهور حبوب البشرة والتخلص من آثارها، بالإضافة إلى ترطيب البشرة، واليكم وصفة سهلة ومُجربة للتخلص من حبوب البشرة. 

المكونات 
- عصير طماطم
- عصير ليمون

الوصفة: 
- في وعاء اخلطي الطماطم مع قطرات الليمون، ومن ثم ضعي الخليط على البشرة حتى يجف. 
- اغسلي بشرتك، وقومي بتكرار الوصفة لمدة 3 شهور وستشعرين بالفرق. 
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