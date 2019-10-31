«الأفوكاتو» السفاح.. ذبح زوجته وحماته بسبب خلافات زوجية فى طنطا

شهدت مدينة طنطا في الغربية، حالة من البهجة والفرحة على وجوه أهالي ومواطني منطقة الاستاد عقب الحكم القضائي بالسجن المؤبد على الأفوكاتو كريم .م " 36 سنة المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته وحماته بواسطه "سكين" وطعنهما فى أماكن متفرقه من جسدهما أودت بحياة الزوجة وإصابة حماته فى أوائل العام السابق بسبب خلافات أسرية .



وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية أعطي توجيهاته إلى رئيس نيابة أول طنطا بفتح تحقيق موسع مع المتهم وتوجيه إتهام مباشر إلي الجاني "القتل العمد" وسماع أقوال شهود عيان من الجيران والأقارب حول أسباب الخلافات.



" أنا والله مش مصدق أني قتلت زوجتي وأمها دي لحظات شيطان عمت عينيا وبسبب الضغوطات المعيشية وعدم انتظام العمل كوني أعمل محامي مبتدىء فى مزاوله نشاط المهنه "بتلك الكلمات عبر المتهم "كريم .م " 36 سنة عن أقواله فى سير تحقيقات النيابة العامة كما واجهته النيابة العامة بقيامه بالاستيلاء على أموال زوجته وكثر الخلافات الأسرية التى دفعته لقتلها حال تدخل حماته لفض الاشتباك بينهما .



وأشار المتهم بقوله فى سير التحقيقات " انا ندما على ما فعلته ولكني لي عذري حماتي جات لشقتي وحاولت التطاول عليه بالسباب والقذف والتدخل بيني وبين زوجتي ورحمتك يارب وسعت كل شىء وتجربة 3 سنوات زواج وارتباط بابنتها دفعتني للإنهيار النفسي والعصبي والاجتماعي في كل شىء " .



وأفادت أقوال شهود العيان من الجيران انه تناهي إلي أذانهم أصوات مشادة كلامية وأفعال صراخ من جانب الزوجه وأمها الضحيتين وهو ما دفع الجميع الي الاحتدام والتشابك بالأيدي والألفاظ النابيه تسببت فى شروع الزوج فى قتل زوجته والتخلص منها وبرفقته حماته مرددا عبارة " كفايه بقي روحوا فى ستين داهيه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ".



وعاقبت محكمة جنايات طنطا، بمحافظة الغربية المتهم بالأشغال الشاقة المؤبده لأتهامه فى مقتل زوجته ذبحًا والشروع فى قتل حماته بشقتهم فى منطقة الاستاد .



وتعود أحداث الواقعة ، عندما تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية الأسبق ومساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا حاليا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية بالغربية، بوقوع جريمة قتل بمنطقة الأستاد فى طنطا وتبين أن المتهم يدعى كريم 36 سنة محامى حر، ولا يمارس المهنة توجه لشقة حماته بعد أن طعن زوجته أميرة 32 سنة ربة منزل، وأم لثلاث أبناء، بألة حادة فأصابها بالعنق والفخذ الأيسر ،ولقيت مصرعها فى الحال ، كما قام بطعن حماته عفاف 65 سنة محامية، بالظهر عندما حاولت التصدى له .



كما تم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها وبتقنين الأجراءات تم القبض على المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أعترف بأرتكابه الجريمة، والسبب خلافات أسرية بينهم .



وتحرر محضر بالحادث، واخطرت النيابة العامة التى أحالتها للقضاء الذى قرر الحكم السالف ذكره.