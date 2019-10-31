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أخبار البلد

القاهرة تسجل 27.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:23 م
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 20 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 19 26
دمنهور 17 25
الإسكندرية 16 25
بلطيم 16 25
مطروح 16 26
السلوم 17 27
سيوة 21 28
بورسعيد 21 25
دمياط 20 25
الزقازيق 18 26
الإسماعيلية 16 27
السويس 17 26
العريش 18 25
رفح 16 24
رأس سدر 18 28
نخل 13 23
نويبع 22 28
طابا 18 24
كاترين 07 22
الطور 17 27
شرم الشيخ 23 29
الغردقة 20 31
مرسى علم 21 29
الفيوم 19 28
بنى سويف 18 28
المنيا 17 27
أسيوط 16 28
سوهاج 15 28
قنا 16 29
الأقصر 17 30
أسوان 17 31
أبوسمبل 18 32
الوادي الجديد 19 31
شلاتين 21 30
أبو رماد 21 29
حلايب 23 27
رأس حدربة 22 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 37
المدينة 16 35
الرياض 20 31
المنامة 26 30
أبوظبي 26 34
الدوحة 25 33
الكويت 17 28
دمشق 10 24
بيروت 20 25
عمان 11 23
القدس 14 20
غزة 18 25
بغداد 14 27
مسقط 26 31
صنعاء 08 25
الخرطوم 25 38
طرابلس 17 25
تونس 16 22
الجزائر 16 23
الرباط 15 23
نواكشوط 21 34


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 01 14
إسطنبول 10 16
إسلام آباد 16 27
نيودلهي 21 32
جاكرتا 24 33
بكين 08 18
كوالالمبور 23 31
طوكيو 12 22
أثينا 14 20
روما 13 21
باريس 08 14
مدريد 14 21
برلين 06 10
لندن 09 15
مونتريال 02 13
موسكو -01 01
نيويورك 04 14
واشنطن 02 14

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