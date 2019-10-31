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فن

رانيا يوسف وصلاح عبد الله يواصلان تصوير صندوق الدنيا.. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:47 م
صندوق الدنيا
صندوق الدنيا
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شيرى نبيل
يواصل الفنانان صلاح عبد الله ورانيا يوسف، تصوير مشاهدهما في فيلم "صندوق الدنيا"، حيث يتواجد في كواليس التصوير الفنان والمنتج عمرو القاضي مع المؤلف والمخرج عماد البهات ومن المقرر أن يقوم باسم سمرة وخالد الصاوي بتصوير مشاهدهما خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمرو القاضي، في تصريحات صحفية، ان فيلم "صندوق الدنيا" يعتبر اولي تجاربه الإنتاجية وانه لديه امل كبير في هذا العمل ويهمه طرحه من خلال احدي المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير.

وتابع عمرو القاضي، ان شركته لديها عدد كبير من الأعمال السينمائية وخطط لعدد كبير من الأفلام ولكنه يتمني أولا نجاح "صندوق الدنيا" لإعلان بقية مشاريع الشركة.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.
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