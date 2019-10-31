Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لجنة الكرة الخماسية تختتم جولاتها بالصعيد ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:36 م
لجنة الكرة الخماسية
لجنة الكرة الخماسية
Advertisements
منتصر الرفاعى - يسرى غازى
اختتمت لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة جولتها في الصعيد، ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم التابع لوزارة الشباب والرياضة برعاية وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

وبحسب بيان، اليوم، الخميس، قامت اللجنة بقيادة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية بزيارة محافظة بني سويف في آخر جولات اللجنة واستضاف مركز شباب المدينة شرق مهرجان 1000 بنت 1000 حلم بمشاركة 120 لاعبة، وتم انتقاء 16 لاعبة لوضعهن تحت الاختبار خلال الفترة المقبلة للوقوف على مستواهن بشكل جيد.

وكان ضمن الحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتورة سونيا عبدالوهاب، مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، وضمت اللجنة أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني مصطفى منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد ورحاب ممدوح، المدير الادارة وميريت سعيد إداري.

وعقب انتهاء المهرجان حرص الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على استضافة أعضاء اللجنة يحرم الجامعة وعقد جلسة مع سحر عبد الحق، وتم الاتفاق على تنظيم مهرجان رياضي بمناسبة عيد المحافظة ببني سويف يتخلله نشاط كرة نسائية، وأيضًا الاشتراك بدوري الجامعات بفريق يمثل جامعة بني سويف.

كما تم التنسيق من أجل إقامة الأولمبياد الجامعية في بني سويف في فترة إجازة نصف العام.

وفي إطار السعي لنشر اللعبة في جميع المحافظات تم الاتفاق مع وكيل مديرية الشباب والرياضة في كل محافظة على إقامة دوري مراكز الشباب للكرة النسائية لأول مرة بمصر.
لجنة الكرة الخماسية تختتم جولاتها بالصعيد ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم
لجنة الكرة الخماسية تختتم جولاتها بالصعيد ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم
لجنة الكرة الخماسية تختتم جولاتها بالصعيد ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم
لجنة الكرة الخماسية تختتم جولاتها بالصعيد ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم
لجنة الكرة الخماسية تختتم جولاتها بالصعيد ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سحر عبد الحق: عايزين نكرر تجربة محمد صلاح فى الكرة النسائية

اتحاد الكرة: سحر عبد الحق مشرفا على الكرة النسائية والشاطئية والصالات

اتحاد الكرة: تطوير دوري الكرة النسائية وإنشاء أكاديميات للمراحل السنية

اتحاد الكرة يعلن عن التشكيل الكامل لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

منتخب بكل محافظة أبرزها.. قرارات جديدة من اتحاد الكرة لتطوير الكرة النسائية

تقييم مراكز مشروع 1000 حلم لخماسي كرة القدم للفتيات

ترشيحاتنا

بقالنا 3 سنين شغالين على ده.. الرئيس السيسي: نعمل على طرح شركات للقوات المسلحة في البورصة.. فيديو

هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى.. والأخير يخرجها على إنستجرام

أخبار الفن .. أحمد فهمي يسب أحد متابعيه على إنستجرام .. وهاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان

والد مشجع الأهلي حماصة يكشف تفاصيل تواصل تركي آل الشيخ معه

طار إلى إسبانيا.. تحقيقات فى الأهلي بسبب هروب هذا اللاعب

بسبب السفر لقطر.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب