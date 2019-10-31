لجنة الكرة الخماسية تختتم جولاتها بالصعيد ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم

اختتمت لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة جولتها في الصعيد، ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم التابع لوزارة الشباب والرياضة برعاية وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.



وبحسب بيان، اليوم، الخميس، قامت اللجنة بقيادة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية بزيارة محافظة بني سويف في آخر جولات اللجنة واستضاف مركز شباب المدينة شرق مهرجان 1000 بنت 1000 حلم بمشاركة 120 لاعبة، وتم انتقاء 16 لاعبة لوضعهن تحت الاختبار خلال الفترة المقبلة للوقوف على مستواهن بشكل جيد.



وكان ضمن الحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتورة سونيا عبدالوهاب، مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، وضمت اللجنة أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني مصطفى منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد ورحاب ممدوح، المدير الادارة وميريت سعيد إداري.



وعقب انتهاء المهرجان حرص الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على استضافة أعضاء اللجنة يحرم الجامعة وعقد جلسة مع سحر عبد الحق، وتم الاتفاق على تنظيم مهرجان رياضي بمناسبة عيد المحافظة ببني سويف يتخلله نشاط كرة نسائية، وأيضًا الاشتراك بدوري الجامعات بفريق يمثل جامعة بني سويف.



كما تم التنسيق من أجل إقامة الأولمبياد الجامعية في بني سويف في فترة إجازة نصف العام.



وفي إطار السعي لنشر اللعبة في جميع المحافظات تم الاتفاق مع وكيل مديرية الشباب والرياضة في كل محافظة على إقامة دوري مراكز الشباب للكرة النسائية لأول مرة بمصر.